Представлена форма сборной России на Евро-2020

Презентация прошла в Москве

Новую форму сборной России по футболу для участия в Евро-2020 представили в Москве. Презентационный ролик опубликован в Twitter российской национальной команды. Форма выполнена в красном цвете с белым воротником. На рукавах – полосы в цветах триколора.

Выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года команда Станислава Черчесова себе обеспечила досрочно. Сборной России осталось провести два матча в рамках отборочного цикла турнира. Соперниками российской команды станут футболисты Бельгии и Сан-Марино.

Матчи Евро-2020 примут 12 городов Европы. В их числе – и российский Санкт-Петербург, где пройдут четыре игры турнира. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.