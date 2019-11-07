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Представлена форма сборной России на Евро-2020

20:12
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Презентация прошла в Москве

Новую форму сборной России по футболу для участия в Евро-2020 представили в Москве. Презентационный ролик опубликован в Twitter российской национальной команды. Форма выполнена в красном цвете с белым воротником. На рукавах – полосы в цветах триколора.
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Выход в финальную часть чемпионата Европы 2020 года команда Станислава Черчесова себе обеспечила досрочно. Сборной России осталось провести два матча в рамках отборочного цикла турнира. Соперниками российской команды станут футболисты Бельгии и Сан-Марино.

Матчи Евро-2020 примут 12 городов Европы. В их числе – и российский  Санкт-Петербург, где пройдут четыре игры турнира. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Форма сборной России на Евро-2020
Форма сборной России на Евро-2020
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