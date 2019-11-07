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Меркель и Столтенберг осадили "резкого" Макрона

20:16
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Канцлер ФРГ и генсек НАТО не согласились с оценкой Макрона состояния Альянса

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
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"Альянс силен, а США, Северная Америка и Европа, мы вместе делаем то, что делали в течение десятилетий. Мы реализовали самое крупное со времен "холодной войны" усиление нашей коллективной обороны", - приводит его слова РИА Новости.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также выразила свое несогласие с французским лидером. По ее словам, Макрон выбрал "резкие слова".

Ранее президент Франции заявил, что Североатлантический альянс переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти. По его мнению, Старому свету пора очнуться и начать наращивать собственную мощь.

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