Захарова отреагировала на "смерть мозга" НАТО

Дипломат согласилась со словами французского президента

Мозг у НАТО действительно умер, согласилась с данной президентом Франции оценкой альянса официальный представитель МИД России. Причиной смерти, по мнению Марии Захаровой, стали антироссийские настроения: натовские идеологи пытались использовать их в качестве спасительной идеи.

"Мы не просто констатировали кризис организации, а приводили конкретный пример. А именно - ту самую русофобию, которая стала для идеологов НАТО… такой спасительной идеей для реинтеграции участников альянса, которые не находили почвы для нового какого-то шага вперед", - заявила Захарова.

Что же касается заявления Эммануэля Макрона, то Захарову удивляет не его суть – а то, что об этом открыто заговорили в самом альянсе. Россия эту проблему видела давно – просто облекала свои заявления в более дипломатичные формулировки, пояснила представитель российского внешнеполитического ведомства журналисту телеканала ГТРК "Самара".