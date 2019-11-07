Зеленский занялся посадками

Украинский лидер пообещал: их будет много

Владимир Зеленский прокатился по Киеву за рулем автомобиля Tesla. А чтобы не терять времени даром, президент Украины рассказал украинцам про посадки – и опубликовал ролик на YouTube.

Посадки обязательно будут, успокоил лидер Незалежной украинцев. Возможно, все произойдет не так быстро, как хотелось бы некоторым – но от заслуженного наказания многим политикам и чиновникам не уйти.

"Не очень много "посадок"? Пока это не началось? И согласен, и нет… В чем проблема, почему нет быстрых "посадок"? Много дел, поверьте мне, есть, к которым мы должны подготовиться. А иначе эти люди будут выходить на свободу - потому что все эти дела развалятся в судах", - заявил президент Украины.

Зеленский заметил, что совершившим правонарушение чиновникам и политикам остается только выезжать за границу. Но не у всех это получится, заверил президент сограждан.