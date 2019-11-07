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США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

21:40
  • четверг
  • 07 ноября 2019

"Стаю" ничем не остановишь

Серьезная угроза для потенциального противника – так оценивают российскую систему управления беспилотниками для массированного удара "Стая-93" американские эксперты. В "Стае" больше сотни снаряженных дронов, удар такой мощности отразить чрезвычайно сложно, пишет автор статьи в журнале Popular Mechanics.
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"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить",  - признает Кайл Мизоками. Эксперт подчеркивает, что привычные средства защиты – такие, как ракеты, пушки и пулеметы — не смогут полностью обезвредить "Стаю-93".

"Система обороны, которая может сбить 90% дронов, обладает весьма хорошими показателями - однако все еще пропускает 10% беспилотников", — отмечает Мизоками. Автор статьи уверен: когда российскую систему начнут применять на практике, она станет проблемой для всех противников Москвы.

"Стаю-93", разработанную военно-учебным научным центром ВВС России в Воронеже, представили летом на форуме "Армия-2019". В системе есть ведущие и ведомые беспилотники. В случае поражения ведомого другой БПЛА занимает его место, а общее число дронов можно увеличивать до бесконечности.

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