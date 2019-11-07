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Принц Гарри впал в депрессию из-за Маркл

22:08
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Состояние герцога Сассекского тревожит королевскую семью

Принц Гарри впал в депрессию, считают члены британской королевской семьи. По их мнению, виной всему супруга герцога Сассекского Меган Маркл. Букингемский дворец даже готов согласиться на переезд принца с женой в другую страну.
Принц Гарри пошел против вековых традиций семьи

Наблюдатели предполагают, что эмоциональное состояние гецога объясняется травлей, которую СМИ и соцсети устроили его супруге. Принц Гарри активно борется со слухами, которые, по его мнению, порочат честь и репутацию Меган Маркл. Некоторым британским таблоидам уже придется отвечать в суде за недостоверную информацию.

Кроме того, Гарри считает, что Меган неуютно в Лондоне. Герцог Сассекский всерьез задумался о том, чтобы уехать с женой и сыном Арчи в США. Хотя эксперты уверены, что вездесущие журналисты и там не оставят чету в покое

Ранее стало известно, что принц Гарри подал в суд на издания The Sun и Daily Mirror. Герцог обвинил их в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты, сообщила телеканалу Sky News пресс-служба Букингемского дворца.

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