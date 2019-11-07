Путин и Токаев посетили центр "Эрмитаж-Сибирь" в Омске

Они осмотрели выставку "Сжимая рукоять меча"

В четверг вечером Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили только что открывшийся в Омске центр "Эрмитаж-Сибирь". Он является представительством Государственного Эрмитажа и подразделением Омского областного музея имени Врубеля, передает "ТВ Центр".

Главы двух стран осмотрели выставку "Сжимая рукоять меча". Она посвящена древней воинской культуре Ближнего Востока. В экспозиции представлены образцы оружия, произведения декоративно-прикладного искусства, медали, монеты, живопись - всего свыше 400 экспонатов из фондов Эрмитажа. Президенты России и Казахстана посетили также залы, в которых выставлены полотна омских художников.