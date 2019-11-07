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Путин и Токаев посетили центр "Эрмитаж-Сибирь" в Омске

22:21
  • четверг
  • 07 ноября 2019

Они осмотрели выставку "Сжимая рукоять меча"

В четверг вечером Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили только что открывшийся в Омске центр "Эрмитаж-Сибирь". Он является представительством Государственного Эрмитажа и подразделением Омского областного музея имени Врубеля, передает "ТВ Центр".

Главы двух стран осмотрели выставку "Сжимая рукоять меча". Она посвящена древней воинской культуре Ближнего Востока. В экспозиции представлены образцы оружия, произведения декоративно-прикладного искусства, медали, монеты, живопись - всего свыше 400 экспонатов из фондов Эрмитажа. Президенты России и Казахстана посетили также залы, в которых выставлены полотна омских художников.

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Владимир Путин и Касым-Жомартом Токаевым посетили центр "Эрмитаж-Сибирь" в Омске
Владимир Путин и Касым-Жомартом Токаевым посетили центр "Эрмитаж-Сибирь" в Омске
Владимир Путин и Касым-Жомартом Токаевым посетили центр "Эрмитаж-Сибирь" в Омске
Владимир Путин и Касым-Жомартом Токаевым посетили центр "Эрмитаж-Сибирь" в Омске
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