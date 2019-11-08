Подтоплены дома, размыты дороги: непогода бушует на европейской части России

11 деревень отрезаны водой от райцентров

В Новгородской области растет число подтопленных домов и приусадебных участков. Уже 11 населенных пунктов отрезаны водой от районных центров из-за разрушенных переправ и размытых дорог, передает "ТВ Центр".

Спасатели круглые сутки откачивают воду из помещений, устраняют заторы на реках, оказывают необходимую помощь пострадавшим. Из зоны бедствия эвакуированы около 70 человек, многие из них переехали к родственникам и знакомым, остальных перевезли в пункты временного размещения.

В регионе создан оперативный штаб для ликвидации последствий непогоды. Самое главное - восстановить транспортное сообщение. Специальные комиссии начали составлять списки пострадавших, которым будет оказана материальная помощь.

"Ситуация серьезная, но она уже не угрожает жизни и здоровью наших граждан. В жилых домах имеется печное отопление, оно функционирует, люди самостоятельно топят. Силами аэромобильной группировки, личным составом мы помогали, доставляли дрова, вода здесь центральная, если кому-то что-то нужно, люди обращаются, и мы помогаем", - рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Новгородской области Дмитрий Карпычев.

В Вологодской области, где также действует режим ЧС, подтоплены 46 домов. После проливных дождей в регион пришли заморозки и снегопады. Между тем в предстоящие выходные синоптики снова прогнозируют резкое потепление, из-за этого паводок может затронуть новые территории.

Аномальная погода привела к затоплениям и отключениям электричества и в Костромской области. Из-за подъёма воды в реках в городе Солигаличе затоплены десятки приусадебных участков, подвалы жилых домов. Для помощи местным жителям в район направлена оперативная группировка спасателей.