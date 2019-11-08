ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последних белух из "китовой тюрьмы" выпустили на свободу

08:37
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Животных доставили в акваторию Лазовского заповедника

В Японском море выпускают новую группу белух из бухты Средняя в Приморье. Это последний этап освобождения животных из так называемой "китовой тюрьмы", всего в естественную среду выпустят 50 белух, 19 из них утром 8 ноября доставили в акваторию Лазовского заповедника, передает "ТВ Центр".

Все они успешно перенесли семичасовой переход. Белух бережно везли в специальных транспортировочных ваннах на научно-исследовательском судне "Профессор Кагановский".

Предыдущие партии выпускали в другом месте, в районе Сахалинского залива, но сейчас там установились минусовые температуры. Поэтому специалисты выбрали место и поближе, и потеплее, где достаточно корма.

Напомним, в бухте Средняя содержались​ 90 белух и 11 касаток в крайне неблагоприятных условиях. Китов, отловленных с нарушениями, собирались продать в заграничные океанариумы. Ситуация потребовала вмешательства на самом высоком уровне. Президент дал поручение Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных и выпустить всех на волю.

Главное сегодня
Кит белуха
Кит белуха
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.