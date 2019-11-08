Последних белух из "китовой тюрьмы" выпустили на свободу

Животных доставили в акваторию Лазовского заповедника

В Японском море выпускают новую группу белух из бухты Средняя в Приморье. Это последний этап освобождения животных из так называемой "китовой тюрьмы", всего в естественную среду выпустят 50 белух, 19 из них утром 8 ноября доставили в акваторию Лазовского заповедника, передает "ТВ Центр".

Все они успешно перенесли семичасовой переход. Белух бережно везли в специальных транспортировочных ваннах на научно-исследовательском судне "Профессор Кагановский".

Предыдущие партии выпускали в другом месте, в районе Сахалинского залива, но сейчас там установились минусовые температуры. Поэтому специалисты выбрали место и поближе, и потеплее, где достаточно корма.

Напомним, в бухте Средняя содержались​ 90 белух и 11 касаток в крайне неблагоприятных условиях. Китов, отловленных с нарушениями, собирались продать в заграничные океанариумы. Ситуация потребовала вмешательства на самом высоком уровне. Президент дал поручение Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных и выпустить всех на волю.