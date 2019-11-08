США и Украина выступили против осуждения героизации фашизма

В ООН на это не обратили внимания

Комитет Генассамблеи ООН поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Документ приняли большинством голосов, "за" высказались представители 121 государства, передает "ТВ Центр".

Против были только США и Украина. Причем, по словам наших дипломатов, не трудно было догадаться, кто из них настаивал на том, что никого и никогда нельзя осуждать за сотрудничество с нацистским движением.

Российская резолюция была принята в канун юбилейной годовщины Великой Победы. Документ рекомендует странам принять меры для предотвращения попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности. Решительно осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, подобные публичным демонстрациям, прославляющим "Ваффен СС", присвоения улицам имён военных преступников.