ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США и Украина выступили против осуждения героизации фашизма

08:54
  • пятница
  • 08 ноября 2019

В ООН на это не обратили внимания

Комитет Генассамблеи ООН поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Документ приняли большинством голосов, "за" высказались представители 121 государства, передает "ТВ Центр".

Против были только США и Украина. Причем, по словам наших дипломатов, не трудно было догадаться, кто из них настаивал на том, что никого и никогда нельзя осуждать за сотрудничество с нацистским движением.

Российская резолюция была принята в канун юбилейной годовщины Великой Победы. Документ рекомендует странам принять меры для предотвращения попыток пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности. Решительно осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, подобные публичным демонстрациям, прославляющим "Ваффен СС", присвоения улицам имён военных преступников.

Главное сегодня
Здание ООН
Здание ООН
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.