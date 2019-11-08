Опубликовано видео патрулирования Сирии с вертолетов ВКС России

Ми-8 и Ми-35 сопровождают колонны российской военной полиции

Российские военные начали патрулирование на вертолетах на севере Сирии. Наши Ми-8 и Ми-35 контролируют ситуацию с высоты всего 50-60 метров, передает "ТВ Центр".

Они сопровождают колонны российской военной полиции и гуманитарные конвои Центра по примирению враждующих сторон. Воздушное патрулирование на сирийско-турецкой границе отныне будет ежедневным.

"Патрулирование выполняли по нескольким направлениям на вертолетах на малых высотах. Перед нами ставилась задача по обеспечению безопасности наземных патрулей военной полиции в северных провинциях. Полет прошел в штатном режиме. Хотелось бы отметить, что при пролете населенных пунктов местные жители радовались, махали. Было приятно. Я думаю, нам рады", - рассказал командир экипажа вертолета Ми-8 ВКС России Дмитрий.