Кто на самом деле заплатит за капремонт ветхого жилья

Разбираемся, что не так с данными о новом налоге

В четверг сразу несколько изданий вышли с громкими заголовками, посвященными капремонту и ветхому жилью. "Залатать дыры: жильцы заплатят за ветхие дома", "У последней черты: ветхие дома предлагают ремонтировать за счет граждан", "Ремонт ветхих домов оплатят соседи" – писали российские газеты.

В текстах издания ссылались на инициативу Минстроя России о внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", документ якобы подразумевает, что новую программу оплатят граждане.

Публикации вызвали шквал эмоций на интернет-площадках. Основной посыл – как его поняли - был таким – нас заставят платить не только в фонд капремонта, передает "ТВ Центр".

Инициатива министерства в следующем - ввести отдельную программу для ветхого жилья – это дома, износ которых превысил 70%, но которые еще не попали в категорию аварийных – из последних людей нужно просто отселять.

Проблема в том, что сейчас в законах нет формулировок, поясняющих, что такое "ветхое жилье". Есть только данные Росстата – домов с износом более 70% по стране более 100 тысяч. Для сравнения – аварийных жилых зданий, из которых людей нужно расселять – около 55 тысяч. То есть ветхого жилья в два раза больше. Это означает, что и платить мы будем вдвое против прежнего?

Шум поднялся такой, что ситуацию прокомментировал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мне не известно о том, чтобы какие-то решения принимались на этот счет, но, безусловно, это вопрос правительства. Эта тема в Кремле никак не обсуждалась", - отметил он.

В итоге Минстрой успокоил взволнованных плательщиков. "Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и соответственно не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт", - пояснили в министерстве.