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Макрон описал три сценария развития России

08:35
  • пятница
  • 08 ноября 2019

В одном из них Россия - супердержава

Президент Франции Эммануэль Макрон определил будущее России.
Эммануэль Макрон: "подлец без границ" или объединитель Европы?

По его словам, ее развитие может пойти по одному из трех сценариев: Россия может выстроить конструктивные отношения с ЕС; Россия может вернуть статус сверхдержавы, опираясь на собственные силы; Россия может стать вассалом Китая.

Однако во всех этих сценариях есть трудности. Так, например, в случае "Россия-ЕС", потребуется более 10 лет, чтобы выстроить здоровые отношения с Евросоюзом. Во втором случае, Москве не хватит экономической мощи и демографических ресурсов, чтобы осуществить сценарий супердержавы. А в третьем варианте развития событий все дело в президенте России Владимире Путине – он просто не захочет подчиняться Китаю.

Французский лидер призвал своих соседей к перезагрузке отношений с Москвой, пишет "Газета.Ru".

"Если мы хотим построить мир в Европе, восстановить европейскую стратегическую автономию, нам нужно пересмотреть нашу позицию с Россией", - отметил Макрон.

Накануне президент Франции заявил, что НАТО переживает "смерть мозга", а Европа находится на краю пропасти.

Видео: Эммануэль Макрон: "подлец без границ" или объединитель Европы?

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