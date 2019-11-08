Родившимся в 1980-90-х грозят нищета и смерть в муках

Миллениалы оказались более уязвимыми, чем поколение X

Миллениалам – т.е. людям, родившимся с 1981 по 1996 годы – предсказали мрачное будущее: плохое здоровье, бедность и быструю смерть.

Все дело в том, что они чаще болеют, в отличие от своих предшественников – поколения Х (родившиеся в 1961—1981 годах). С ранних лет миллениалы страдают гипертонией, высоким уровнем холестерина, депрессией. Среди представителей этого поколения чаще чем у других встречаются смерти от передозировок и суицид.

Слабое здоровье приводит к тому, что миллениалы не могут работать в полную силу, а это, в свою очередь ведет к низкой зарплате, которую приходится тратить на лечение, или даже безработице, пишет газета "Известия". Это замкнутый круг, уверена Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS).

Как бороться с этой проблемой – пока неясно. Эксперты BCBS советуют людям, родившимся в 1891-1996 годах, тщательно следить за своим здоровьем и формировать денежные накопления. В противном случае, смертность миллениалов увеличится на 40% по сравнению с представителями поколения Х в том же возрасте.