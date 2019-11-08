Россияне в шоке от трагической смерти козла Тимура

Он был совсем молодым

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, который прославился своей дружбой с тигром Амуром.

Он умер во вторник, 5 ноября. У животного остановилось сердце после продолжительной болезни. По словам опекуна животного Эльвиры Головиной, Тимур содержался в хороших условиях, а его здоровьем следили доктора.

Урна с прахом Тимура будет похоронена со всеми почестями на территории Приморского сафари-парка, рядом поставят бронзовый памятник, пишет "Газета.Ru".

Для россиян эта новость стала шоком – ведь козлу было всего пять лет (при средней продолжительности жизни 15-18 лет – прим. ред.). За это время Тимур успел стать любимцем всех россиян, за его жизнью следили в социальных сетях.

Жаль, героическая была личность

Наши сердца переполняет скорбь...Невосполнимая потеря...

Амур вряд ли кого-то примет ещё в свою дружбу ( Будет тосковать по своему другу (

История с козлом Тимуром и тигром Амуром началась в 2015 году. Тогда травоядное животное бросили хищнику на съедение, но никто не подозревал, что животные подружатся. Зоологи объяснили это нетипичное явление тем, что Тимур не считал себя жертвой.

Однако в мире и согласии они прожили недолго: в январе 2016 года Амур напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его. После этого инцидента животных рассадили по разным вольерам. В 2017 году Тимур устроил свою личную жизнь и связался с козой по имени Меркель, спустя время пары родился козленок.

Видео: пути тигра Амура и козла Тимура навсегда разошлись