"Ваши дети станут сиротами": вдова разразилась проклятиями после слов Толмацкого о Децле

Юлия не сдержала эмоций

Вдова репера Кирилла Толмацкого Юлия Киселева оригинально прокомментировала фильм "С закрытыми окнами". Ленту о Децле снял Роман Супер, в создании приняли участие отец музыканта Александр Толмацкий.

Юлия напомнила всем о карме. На своей странице в Instagram она опубликовала устрашающий пост.

"Карма - дно из центральных понятий в индийских религиях и философии, вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу, испытываемые им страдания или наслаждения", - написала вдова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

По словам Юлии, все, кто осмелятся навредить вдове или сиротам горько пожалеют о содеянном. "Кто обижает сироту и вдову, отнимая у них или посрамляя их, или обижая их иным способом, — подлежит смерти", - отметила она.

Киселева буквально разразилась проклятиями в адрес своих обидчиков, напомнив им строки из Торы. "И пробудится Мой гнев, и вы погибнете от меча, и ваши жены станут вдовами, и ваши дети сиротами". Мера за меру — ваши жены станут вдовами за обиду вдов, и дети станут сиротами за обиду сирот", - процитировала писание Юлия.

Хоть девушка и не называет имен, ее подписчики сочли, что слова обращен к отцу Кирилла Александру. Из-за давнего конфликта Децл не общался с отцом, запрещая даже своему сыну видеться с дедушкой. Смерть рэпера только усугубила ситуацию. Со стороны Толмацких на Киселеву посыпались оскорбления.

Напомним, 7 ноября в Сети был опубликован документальный фильм "С закрытыми окнами" о рэпере Кирилле Толмацком, известном под псевдонимом Децл. В создании картины приняли участие Тимати, Александр Толмацкий, коллеги Децла. Лента состоит из кадров домашней хроники и клипов покойного музыканта, а также интервью с коллегами и близкими людьми рэпера.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Децлу было 35 лет. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.