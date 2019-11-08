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Депутат Госдумы: "Россия — передовая страна в борьбе с допингом"

09:37
  • пятница
  • 08 ноября 2019

У ВАДА якобы возникли новые вопросы

Стали известны итоги проверки московской антидопинговой лаборатории. Как сообщил министр спорта России Павел Колобков, эксперты не нашли подтверждения слухов о манипуляциях с результатами допинг-тестов спортсменов. Тем не менее, накануне немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный фильмами-расследованиями о допинге в российском сборной, сообщил, что у ВАДА якобы остались вопросы к России и это грозит отстранением сборной от Олимпиады в Токио.

Ситуацию вокруг допингового скандала в эфире программы "События. 25-й час" прокомментировал председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдумы Михаил Дегтярев.

"Нужно верить только фактам. А факты следующие: мы находимся в постоянном контакте с ВАДА, мы выполнили абсолютно все предписания по прошлому скандалу, отдали пробы, базы, допустили офицеров на нашу территорию. Все вопросы сняты. Остальное — инсинуации. Идет нормальный рабочий процесс.

Отношение к нам стало нормальным, мы открыты миру. Мы полностью выполняем всю дорожную карту. Мы  — передовая страна по борьбе с допингом с точки зрения закона. Мы полностью разделяем кодекс ВАДА. Мы с ВАДА не воюем, мы вместе с ней воюем с допингом", - заявил Дегтярев.

Полную версию комментария смотрите в видео.

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