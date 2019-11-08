Москву накроет "вишневая" зима

Она станет одной из самых теплых в истории

Грядущая зима в Московском регионе станет одной из самых теплых за 150 лет метеонаблюдений.

Синоптики дали ей название "вишневая" зима – таким цветом в соответствующем диапазоне отмечаются месячные аномалии температуры. Столбик термометра этой зимой может отклониться от нормы более чем на четыре градуса, пишут argumenti.ru.

За последние 140 лет синоптики зафиксировали семь "вишневых" зим, самая теплая была в 1960-1961 годах – тогда температура превысила норму на 4,9 градуса.

"Все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать "красный", – сообщили специалисты.

Ранее россиянам пообещали "розовую" зиму из-за ожидаемой температуры воздуха, которая будет выше климатической нормы.