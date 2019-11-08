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"Стал забывать русский:" Зеленcкий пожаловался на проблемы в общении

10:21
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Плохо владеет он и украинским языком

Владимир Зеленский заявил, что не очень хорошо знает украинский язык, но он хотел бы его улучшить. Откровенное признание прозвучало в интервью "Откровенно с президентом", которое он дал за рулем электромобиля.

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22-минутный ролик был размещен в фейсбуке Зеленского. В нем президент за рулем Tesla едет по улицам Киева и отвечает на вопросы о работе и жизни. Глава Украины в какой-то момент признался, что не очень хорошо владеет государственным языком – во время разговора допускает ошибки в словах и неправильно ставит ударения.

"Нужна практика, больше говорить, лучше с умными людьми. Хочется "говорить краше", - поделился Зеленский.

Стал президент испытывать проблемы и с русским языком. По его словам, иногда он забывает нужные слова. В этом случае Зеленский просит окружающих помочь ему перевести с украинского на русский.

Видео: Зеленский дважды нелепо оговорился

На Украине по инициативе бывшего президента Петра Порошенко был принят закон об исключительности украинского языка. Высшие чиновники, депутаты, силовики, учителя и врачи обязаны говорить на национальном языке при исполнении служебных обязанностей.

До вступления в должность президента Владимир Зеленский преимущественно говорил на русском языке, отмечает издание argumenti.ru. За это его неоднократно критиковали оппоненты и украинские националисты.

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