Поникшего мужа Заворотнюк сняли в объятиях роскошной блондинки

Чернышев сильно похудел и осунулся

В Москве состоялась премьера нового шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек". На лед вышел и муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.

На премьере шоу фигурист выступил блистательно, а после улыбался, общался с поклонниками, благодарил всех за внимание. Многие отметили, что Петр, как ни старался, выглядел уставшим и поникшим, он сильно похудел.

Поддержать мужа Анастасии Заворотнюк пришли не только простые зрители, но и воспитанницы приюта Покровского Монастыря и православной гимназии в Троице-Лыково. А на одном из видео в Сети Петра у кромки льда нежно обнимает эффектная блондинка. Позже на странице в Instagram, которая была создана в поддержку тяжелобольной Заворотнюк, появилось фото с этой женщиной.

Оказалось, что она подруга пары и активно помогает семье Заворотнюк. "За поддержку и большое неравнодушное сердце, за оптимизм, дружбу, веру - спасибо, наша дорогая Светлана", - говорится в подписи к снимку в Instagram.

"Речь идет о Светлане Ермоловой. Она является вице-президентом сети ресторанов", - поясняет издание "Дни.ру".

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.