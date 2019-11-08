Пассажирский SSJ-100 экстренно сел в "Шереметьево"

На борту находились 79 человек

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Ростова-на-Дону в Москву, экстренно сел в столичном аэропорту "Шереметьево".

В SSJ-100 сработал датчик неисправности механизации крыла, и экипаж принял решение экстренно идти на посадку, пишет "Газета.Ru".

Пилоты посадили самолет в плановом режиме. На борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Похожий случай произошел неделю назад в Тюмени. Самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал", выполняющий рейс Тюмень-Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей. Посада прошла успешно, никто из 80 пассажиров не пострадал.

В мае 2019 года самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил жесткую посадку в московском аэропорту "Шереметьево" и загорелся. Погиб 41 человек.