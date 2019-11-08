Народная дипломатия: как Крым прорвал информационную блокаду

Полуостров за пять лет посетили более 30 миллионов человек

32 миллиона человек посетили Крым за последние пять лет. В их числе - туристы более чем из 70 стран. Интеграцию Крыма в международное пространство обсуждали накануне на большой конференции в Ялте. На полуостров приехали политики, бизнесмены и эксперты со всего мира.

Как и 74 года назад в Ливадийском дворце говорят о мире. Только сейчас на повестке Крым и его интеграция в международное пространство. Прорыв информационной и санкционной блокады, поиск новых иностранных инвесторов. И десятки других вопросов.

В величественных залах императорского Ливадийского дворца – флаги разных государств. За овальным столом иностранные политики, предприниматели, эксперты. Единственная возможность крымчан донести свою позицию до международного сообщества – так называемая народная дипломатия. Пять лет назад все начиналось с ознакомительных поездок для иностранцев, сейчас это полноценное сотрудничество.

Одними из первых информационную блокаду прорвали норвежцы. Среди них — депутат регионального парламента страны Хендрик Вебер. За три года он посетил полуостров более 15 раз. И даже написал книгу о Крымской весне.

"Мы видим новые дороги, построенный мост, конечно же, аэропорт, везде идет реконструкция. И это происходит не в оккупированной местности, это значит, что Крым свободен, это выбор людей – быть снова частью России", - говорит Вебер.

Укрепляются не только общественные, но и деловые связи. Уже к началу курортного сезона в Евпатории откроется новый медицинский центр. В проекте участвуют израильские компании. Спа-зона уже готова, сейчас идут отделочные работы в соседних помещениях. Здесь, в том числе будет реабилитационный центр для кардиобольных.

Ещё один вид сотрудничества – изучение и сохранение культурного наследия региона. Этим летом в Крыму итальянские учёные совместно с российскими коллегами исследовали архитектуру генуэзцев.

"У нас одно убеждение, что культура и культурные ценности должны рассматриваться вне политики, или как ценности всего человечества", - говорит председатель комиссии этнографии, антропологии и археологии РГО Стефания Дзини.

И с каждым годом желающих работать в таком ключе все больше. За пять лет Крым посетили представители уже более чем 70 стран.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Ливадия, Республика Крым.