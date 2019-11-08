Что категорически нельзя делать в Дмитриев день

8 ноября православные вспоминают великомученика Димитрия Солунского

8 ноября православные отмечают Дмитриев день – праздник, посвященный великомученику Димитрию Солунскому, его еще называют Дмитрием Мироточцем.

Святой был родом из греческого города Солунь и жил во времена императора Диоклетиана. Родители тайно покрестили маленького Дмитрия, и он всю жизнь жил, следуя христианской морали. За его веру римляне пронзили копьями и бросили на съедение диким зверям. Набожные солуньские христиане подобрали и похоронили его как полагается.

С тех пор 8 ноября православные идут в храмы, молятся Димитрию Солунскому, чтобы тот дал им силу, отвагу и мужество. В этот день традиционно поздравляют с именинами всех Дмитриев.

Что примечательно, Дмитриев день - один из немногих православных праздников, во время которого можно употреблять алкоголь. 8 ноября принято пить пиво. Традиция объясняет это так: "В Дмитриев день и воробей под кустом пиво варит". Хмельной напиток гарантирует удачу и веселье в следующем году.

В день памяти Димитрия Солунского запрещен тяжелый физический труд. Нельзя браться за дела, связанные с водой: мытье посуды, стрика, уборка, принятие ванны. Считается, что грязная вода выливается на души умерших. Сегодня в целом стоит вспомнить всех усопших родственников: помянуть за праздничным столом и заказать службу в церкви. В доме оставляют воду и новое полотенце, чтобы почившая душа могла напиться и умыться.

8 ноября нельзя ругаться, спорить и сквернословить, вся семья должна собраться вместе. От блюд с праздничного стола стоит отложить по ложке в отдельную миску и поставить возле иконы. Хозяйкам нужно помнить, что первый блин в Дмитриев день есть нельзя – его отдают собаке.

С праздником связано много примет, касаемых погоды. В этот день традиционно одеваются тепло, так как это убережет от зимних морозов. Если 8 ноября выдается снежным и морозным, то такой же будет весна. Если на небе проступит багровая заря, то стоит ждать ветреной погоды, а если потеют стекла на окнах, то холодов.