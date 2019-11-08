Последний маршал СССР отмечает 95-летие

Дмитрий Язов ушел на фронт в 17 лет

95 лет отмечает Дмитрий Язов, последний маршал Советского Союза. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В 17 лет прямо со школьной скамьи оправился на фронт. Прошёл Великую Отечественную, был дважды ранен. После окончания войны Язов продолжил службу. И получить аттестат о среднем образовании ему удалось лишь в середине 50-х, когда он уже был в звании майора.

Когда в 62-м году мир стоял на пороге Карибского кризиса, Язов командовал мотострелковым полком на Кубе, который должен был дать отпор в случае вторжения американцев. В разные годы Дмитрий Тимофеевич возглавлял военные округа, был Министром обороны СССР. За заслуги перед Отечеством удостоен ордена Александра Невского.

