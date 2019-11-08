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Последний маршал СССР отмечает 95-летие

11:59
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Дмитрий Язов ушел на фронт в 17 лет

95 лет отмечает Дмитрий Язов, последний маршал Советского Союза. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В 17 лет прямо со школьной скамьи оправился на фронт. Прошёл Великую Отечественную, был дважды ранен. После окончания войны Язов продолжил службу. И получить аттестат о среднем образовании ему удалось лишь в середине 50-х, когда он уже был в звании майора.

Когда в 62-м году мир стоял на пороге Карибского кризиса, Язов командовал мотострелковым полком на Кубе, который должен был дать отпор в случае вторжения американцев. В разные годы Дмитрий Тимофеевич возглавлял военные округа, был Министром обороны СССР. За заслуги перед Отечеством удостоен ордена Александра Невского.
 

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Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Маршал Советского Союза Дмитрий Язов
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