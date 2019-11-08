На Алтае посчитали редких баранов

Аргали находятся под угрозой исчезновения

На Алтае посчитали популяцию аргали. Это самый крупный в мире горный баран. Сейчас на территории нашей страны обитает лишь полторы тысячи особей. Рога животного - охотничий трофей у браконьеров. Вид под угрозой исчезновения, занесён в Красную книгу.

Когда самцы крупного алтайского горного барана аргали сходятся в схватке за внимание дамы сердца, о ничьей речи не идёт. Толчки рогами и копытами, так называемые "подлые удары" сбоку, когда в поединок вмешивается третий: чтобы увековечить бои без правил, фотографы и любители дикой природы со всего света каждую осень съезжаются в Сайлюгемский национальный парк.

"Турнирные поединки у аргали происходят в конце октября, в начале ноября. Это период размножения у них. Самцы расходятся на определенную дистанцию, потом разбегаются и потом уже с силой сталкиваются. При этом те, кто это слышал, часто сравнивают звук при ударе с оружейным выстрелом", - говорит замдиректора по науке парка Денис Маликов.

Звуки настоящих выстрелов в районе хребта Сайлюгем тоже не редкость. И для популяции аргали, численность которых в мире уже меньше 5000 особей, они гораздо опаснее, чем жесткие схватки с соплеменниками.

Главным трофеем среди браконьеров считаются необычные рога животных. Для молодняка и сохранения популяции ещё большую опасность представляет их отстрел ради мяса.

Из-за браконьеров исторический ареал обитания аргали в России сузился практически до границ Сайлюгемского национального парка, где любая охота преследуется по закону. Чтобы сохранить численность редких животных, сотрудники заповедника ведут полномасштабный учёт группировки аргали в трансграничной зоне России и Монголии. В этом году на этих территориях проживает 1431 особь. По сравнению с 2017 годом это на 136 архаров больше. Несмотря на это, эксперты говорят о необходимости введения усиленной охраны животных и жёсткого уголовного преследования браконьеров.

На хребте Сайлюгеме аргали остаются основной добычей для ирбиса, и если численность их добычи сократится, знаменитые снежные барсы в лучшем случае мигрируют, а в худшем — исчезнут вообще.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".