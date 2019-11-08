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В Дагестане поймали двух женщин, спонсировавших ИГ

10:59
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Они собрали для террористов более 10 млн рублей

В Дагестане задержаны члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", собравших для террористов не менее 10 миллионов рублей. Спецоперацию провела ФСБ совместно с СКР, МВД и Росфинмониторинг.

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что деньги злоумышленники собирали с помощью переводов по платежным системам и на банковских картах. Затем их доставляли в Сирию. Видео задержания публикует ТВЦ.RU.

В ходе операции силовики задержали двух участниц преступной группы. По данным СКР, задержаны 24-летняя и 33-летняя жительницы Дагестана. В 2018 году они через интернет познакомились с находящимися в Сирии террористами. Женщины согласились помочь им собрать деньги.

При обыске у них обнаружены банковские карты, а также документы, имеющие важное значение для следствия. Возбуждено уголовное дело.

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