ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Драка с тигром Амуром ускорила кончину козла Тимура

11:54
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Смерть друга не тронула хищника

Потасовка с тигром Амуром, которая произошла в 2016 году, могла ускорить смерть козла Тимура.

Тогда козел попытался боднуть своего полосатого товарища, однако в ответ получил ранение, пишет НСН. После драки Тимура и Амура разлучили. Козел переехал в отдельный вольер, где получал всестороннюю заботу.

"У него была отдельная избушка, отдельная коза, питание и все остальное. Как в санатории жил", - рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.

Козел Тимур ушел из жизни 7 ноября после продолжительной болезни, у парнокопытного не выдержало сердце. Он прожил всего пять лет, хотя средняя продолжительность жизни особей его вида – 15-18 лет. Тигр Амур никак не отреагировал на смерть друга, возможно, он даже не почувствовал.

"Тигр чувствует себя нормально. Здоров <…> не думаю, что он как-то сильно это все почувствовал", – сказал Мезенцев "Москве 24".

История с козлом Тимуром и тигром Амуром началась в 2015 году в приморском сафари-парке. Тогда травоядное животное бросили хищнику на съедение, но никто не подозревал, что животные подружатся. Зоологи объяснили это нетипичное явление тем, что Тимур не считал себя жертвой.

Однако в мире и согласии они прожили недолго: в январе 2016 года Амур напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его. После этого инцидента животных рассадили по разным вольерам. Тимура доставили в Москву на лечение, а потом познакомили с козой по имени Меркель. Спустя время пары родился козленок.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Амур и Тимур
Амур и Тимур
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.