Драка с тигром Амуром ускорила кончину козла Тимура

Смерть друга не тронула хищника

Потасовка с тигром Амуром, которая произошла в 2016 году, могла ускорить смерть козла Тимура.

Тогда козел попытался боднуть своего полосатого товарища, однако в ответ получил ранение, пишет НСН. После драки Тимура и Амура разлучили. Козел переехал в отдельный вольер, где получал всестороннюю заботу.

"У него была отдельная избушка, отдельная коза, питание и все остальное. Как в санатории жил", - рассказал директор парка Дмитрий Мезенцев.

Козел Тимур ушел из жизни 7 ноября после продолжительной болезни, у парнокопытного не выдержало сердце. Он прожил всего пять лет, хотя средняя продолжительность жизни особей его вида – 15-18 лет. Тигр Амур никак не отреагировал на смерть друга, возможно, он даже не почувствовал.

"Тигр чувствует себя нормально. Здоров <…> не думаю, что он как-то сильно это все почувствовал", – сказал Мезенцев "Москве 24".

История с козлом Тимуром и тигром Амуром началась в 2015 году в приморском сафари-парке. Тогда травоядное животное бросили хищнику на съедение, но никто не подозревал, что животные подружатся. Зоологи объяснили это нетипичное явление тем, что Тимур не считал себя жертвой.

Однако в мире и согласии они прожили недолго: в январе 2016 года Амур напал на Тимура после того, как тот попытался боднуть его. После этого инцидента животных рассадили по разным вольерам. Тимура доставили в Москву на лечение, а потом познакомили с козой по имени Меркель. Спустя время пары родился козленок.