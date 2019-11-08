Ведущего на канале Порошенко в шутку расстреляли в прямом эфире (видео)

В студию ток-шоу ворвались автоматчики в масках

Украине грозят холодные бунты. Такое заявление сделал экс-депутат Рады Алексей Журавко. По его мнению, если транзит российского газа прекратится, на Украине произойдёт энергетический коллапс. Ранее Киев заявил, что поставки топлива не нужны. Политические игры на Украине разворачиваются и в медийном пространстве. Госбюро расследований провело обыск у руководителя канала, подконтрольного Порошенко.

Дискуссию в студии телеканала "Прямой" прерывают автоматные очереди. Ведущий падает на пол, сраженный пулей. Перепуганные зрители в панике прячутся за креслами. Беготня и крики продолжаются еще пару минут. И только когда вооруженные люди делают селфи с ведущими, гости ток-шоу понимают, что их разыграли. Этот перформанс журналисты устроили в знак протеста.

Накануне в офисе руководителя канала Госбюро расследований провело обыски. И таким вот образом его подчиненные решили выразить свое несогласие. Злоумышленники символизировали действия власти. Журналисты и гости – общественность, у которой хотят отнять право на свободу слова.

"Власть довела ситуацию со свободой слова до абсурда, так нельзя, нельзя ограничивать свободу слова", - заявила ведущая.

В эту пафосную речь можно было бы поверить и прослезиться, если бы не две детали. Во-первых, Госбюро расследований в данном случае не покушалось на свободу слова и обыски связаны исключительно с неуплатой налогов руководителем телестудии. Во-вторых, этот канал находится под патронатом Петра Порошенко, который в бытность президентом сам неоднократно грозил лишить лицензий другие украинские телекомпании, обвиненные в пророссийских настроениях. В общем, за что боролись, на то и напоролись.

"Я не уверен, что об этом знает президент Зеленский, но я твердо убежден, что это именно тот случай, который требует его вмешательства. Обыски и арест счетов – это попытки прекратить вещание любого канала. Это проблема не канала и не какой-то отдельный случай. Это проблема Украины в целом и европейского выбора страны", - заявил Порошенко.

Кстати, самого Порошенко следователи подозревают в неуплате налогов от сделки, связанной с покупкой этой телекомпании. Экс-президента в очередной раз вызвали на допрос. Он не явился. Уже в 17 раз. Но его неприкосновенность пока обеспечивают его партнеры-демократы в Вашингтоне. Две недели назад, давая показания в конгрессе по делу "Украингейта", посол США в Киеве Уильям Тейлор прямо сказал - это Курт Волкер советовал Зеленскому не преследовать экс-президента. Сегодня Тейлор сам выполняет обязанности друга Украины. Проверяет обстановку в окрестностях Золотого и Петровского.

"Украина выполнила свою часть договоренностей, разведение станет частью подготовки к будущему саммиту. Для меня очень важно, чтобы после того, как украинские военные покинут эту зону, сюда зашли украинские полицейские и нацгвардейцы", - заявил он.

Но тут Тейлор явно погорячился. Ожидаемое сегодня разведение сил в Петровском, на котором настаивает Украина, скорее всего, не состоится. В ДНР заявляют, что Киев своими обещаниями нарушает утвержденный график. И разведение должно произойти только завтра. Это положение утверждено протоколом наблюдательной комиссии и ОБСЕ.

Провокационными слова Тейлора назвали и Луганске. Если Украина введет своих нацгвардейцев в демилитаризованную зону, а это прямое нарушение договоренностей, то и ополченцы непризнанных республик вернутся на прежние позиции.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".