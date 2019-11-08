Лавров рассказал о судьбе российского ядерного оружия

Россия не откажется от него

Москва приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности в качестве симметричного ответа на действия Вашингтона по выходу из Договора о ликвидации этого вида вооружений. Об этом заявил Сергей Лавров. Он принимает участие в Московской конференции по нераспространению.

Глава российской дипломатии отметил: особое значение в вопросах построения глобальной безопасности играет Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он подписан ещё 23 года назад, но так и не вступил в силу. Процесс буксует по вине 8 государств, которые не ратифицировали соглашение

"Особенно деструктивно выглядит позиция США, которые в своих ядерных доктринальных документах напрямую записали, что не будут добиваться его ратификации. Это ставит под угрозу судьбу этого важнейшего документа, который является единственным поддающимся эффективной проверке международным соглашением по прекращению ядерных испытаний. Ему нет альтернативы, да и быть не может", - заявил Лавров.

Он добавил, что Россия не будет полностью уничтожать свое ядерное оружие, хотя и поддерживает цель создать безъядерный мир. По его словам, это возможно только при условии всеобщего и полного разоружения.