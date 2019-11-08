Тяжелобольной Заворотнюк нанесли новый удар

У актрисы вновь возникли сложности с долгами

На семью больной раком Анастасии Заворотнюк свалилась новая неприятность: за них вновь взялась налоговая.

ФНС выяснила, что актриса не уплатила налог на имущество за квартиру в Москве на сумму 24 тысячи рублей пишет, интернет-портал "Дни.ру". Речь идет о жилплощади недалеко от Мосфильма, которую Заворотнюк покупала вместе с Сергеем Жигуновым, но после их расставания квартира отошла артистке. Затем в квартиру въехал ее нынешний супруг – Петр Чернышев.

В октябре сообщалось, что Заворотнюк рассчиталась с долгом за дом. Семь лет назад она взяла в банке кредит на 435 тысяч долларов, но отдать вовремя не смогла. Началось судебное разбирательство, банк потребовал неустойку, превышающую 50% займа. Суд вошел в положение Заворотнюк и удовлетворил требования банка лишь частично.

Актриса старалась как можно скорее отдать кредит, к 2019 году ей оставалось выплатить лишь 37 тысяч долларов. Однако приставы внезапно объявили, что из-за долга закроют артистке выезд за рубеж. К тому моменту Анастасия уже была больна и ей требовалось лечение в европейской клинике. Родные Заворотнюк, чтобы защитить актрису, подали встречный иск. В итоге они в суде доказали, что звезда больше ничего не должна.

Сейчас Заворотнюк борется с раком мозга четвертой стадии, который обнаружили после рождения дочки Милы. Актрису оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Ситуация обросла множеством фейков, и тогда родные Анастасии создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.