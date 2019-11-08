Мужчина купил iPhone 11 за деньги "банка приколов" и был таков

Теперь его ищет полиция

В Москве мужчина купил iPhone 11, расплатившись за него билетами "банка приколов".

Инцидент произошел в магазине по адресу Комсомольская площадь, дом 6. В полицию обратился обманутый продавец. Он рассказал, что мужчина заказал смартфон через интернет, а в магазине оплатил покупку. После преступления он покинул салон и скрылся в неизвестном направлении.

Теперь правоохранительные органы проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет агентство "Москва".