Мужчина купил iPhone 11 за деньги "банка приколов" и был таков

Теперь его ищет полиция
В Москве мужчина купил iPhone 11, расплатившись за него билетами "банка приколов".
Инцидент произошел в магазине по адресу Комсомольская площадь, дом 6. В полицию обратился обманутый продавец. Он рассказал, что мужчина заказал смартфон через интернет, а в магазине оплатил покупку. После преступления он покинул салон и скрылся в неизвестном направлении.
Теперь правоохранительные органы проводят доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет агентство "Москва".
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