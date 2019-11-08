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"Мы не патологоанатомы": Кремль прокомментировал коматоз НАТО

13:21
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Как только НАТО "выздоровеет", с ним начнут сотрудничество

В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.

Российские власти не в праве решать, какие части НАТО мертвы, а какие живы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"НАТО живо или мертво и какие части цели у этого альянса находятся в коматозном состоянии — не нам решать, мы не патологоанатомы", - подчеркнул он.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что Макрону, как главе страны-участницы НАТО, виднее, что происходит внутри альянса, передает "Газета.Ru". При этом Москва хотела бы иметь нормальный диалог с военной организацией.

"В наших интересах <…> развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с НАТО. Поэтому как только НАТО "выздоровеет", мы не заставим себя ждать", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга", а Европа из-за этого находится на краю пропасти. Некоторое время спустя официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что причиной смерти стали антироссийские настроения.

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