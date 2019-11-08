Замученная Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем

Продюсер крайне устала

Продюсер и телеведущая Яна Рудковская пожаловалась на суровый график работы, из-за которого она очень мало спит.

Бывали моменты, когда продюсер спала всего шесть часов за трое суток. Но обычно на сон уходит четыре-пять часов, призналась Рудковская. 44-летняя звезда страдает от хронического переутомления.

"Я не курю, выпиваю, как нормальные люди. Могу прийти домой и выпить бокал вина. Сейчас не могу даже это. Переутомление такое, что даже алкоголь не спасает", - пожаловалась Рудковская.

Чтобы хорошо выглядеть, продюсер пьет водородную воду, принимает японский коллаген, записается спортом с персональным тренером, но не делает никаких популярных бьюти-процедур, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"У меня нет никаких подтяжек, нитей, ботокс тоже не вкачиваю. Все как есть, так и есть. <…> Хочу стареть естественным путем. У меня нет времени на процедуры. Хотя массаж лица стала делать", - заявила бизнесвумен.

Сейчас Рудковская работает над реалити-шоу, в котором жизнь ее семьи будет показана без прикрас. Например, зрители смогут увидеть непричесанную Яну или Евгения Плющенко в трусах.

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