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Второй ребенок на подходе: поведение принца Гарри выдало секрет Меган Маркл

14:17
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Герцог Сассекский обо всем позаботился

Принц Гарри намекнул, что не против зачать второго ребенка.
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Это произошло, когда он с Меган Маркл приехал в небольшой поселок возле Виндзора, где живут семьи военнослужащих. Герцог Сассекский подошел к одной из матерей и с воодушевлением начал расспрашивать о воспитании второго ребенка в семье.

После "королевского допроса" женщина спросила у Гарри напрямую, планируют ли они с супругой сделать братика или сестричку маленькому Арчи. Принц ничего не ответил, но загадочно улыбнулся.

Накануне Гарри и Меган рассказали, что у их шестимесячного сына Арчи уже вылезли два зуба и он начал активно ползать, сообщает Forces Network.

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