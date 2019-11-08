Второй ребенок на подходе: поведение принца Гарри выдало секрет Меган Маркл

Герцог Сассекский обо всем позаботился

Принц Гарри намекнул, что не против зачать второго ребенка.

Это произошло, когда он с Меган Маркл приехал в небольшой поселок возле Виндзора, где живут семьи военнослужащих. Герцог Сассекский подошел к одной из матерей и с воодушевлением начал расспрашивать о воспитании второго ребенка в семье.

После "королевского допроса" женщина спросила у Гарри напрямую, планируют ли они с супругой сделать братика или сестричку маленькому Арчи. Принц ничего не ответил, но загадочно улыбнулся.

Накануне Гарри и Меган рассказали, что у их шестимесячного сына Арчи уже вылезли два зуба и он начал активно ползать, сообщает Forces Network.