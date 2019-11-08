В Совфеде предложили наказывать граждан-иноагентов

Закон может быть принят до конца года

Совет Федерации предложил ввести ответственность за нарушения законов со стороны иноагентов, которые действуют на территории России в качестве физических лиц. Сенаторы уже направили соответствующие поправки в Госдуму.

Речь идёт об активистах, а также о СМИ, которые распространяют информацию и при этом получают деньги из-за рубежа. Кроме того, законодатели прорабатывают ещё один важный документ. Он обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента регистрировать юридическое лицо.

В Совфеде напомнили, что российские журналисты, работающие за рубежом, постоянно испытывают сильное давление со стороны США и многих европейских стран.

"На сегодняшнем этапе, на этой стадии, мы не предусматриваем уголовного наказания, хотя в целом ряде государств это предусмотрено. И те лица, которые будут нарушать требования данного закона, они будут подвергаться административным штрафным санкциям, которые накладываются в административном порядке. Принятие этих документов даст возможность в 2020 году резко сократить пространство для противоправной фактически деятельности", - заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.