Собянин: подготовка к открытию МЦД вышла на финишную прямую

МЦД-1 и МЦД-2 будут запущены в ближайшее время

Совсем немного осталось до запуска одного из самых ожидаемых проектов последних лет – Московских центральных диаметров. Режим метро, обновлённые платформы, а ещё комфортные поезда "Иволги", к которым предъявляют самые высокие требования. Готовность МЦД к запуску проверил мэр Москвы Сергей Собянин.

Включение железных дорог в транспортную систему города - мировой тренд. Идея, которая обсуждалась в Генплане Москвы почти полвека назад, теперь близка к завершению. Скоро радиальные Московские центральные диаметры помогут пассажирам экономить время в пути.

"Мы активно работаем над запуском первых МЦД — МЦД-1 и МЦД-2. Идёт реконструкция путей, станций, и самое главное, коллеги сегодня представляют новый вид подвижного состава – "Иволгу", которая уже модернизирована для МЦД. Заложили самые высокие требования к этому поезду. Выше, чем к известной всем "Ласточке", - рассказал Сергей Собянин.

"Иволга" - поезд нового класса. На первом этапе их будет почти четыре десятка, они будут курсировать вперемежку с обычными электричками. Динамичные, оснащенные по последнему слову техники. Машинисты признаются - комфорт для пассажиров - простор, USB - розетки, комфорт в работе.

Москва - моноцентричный город. Офисы, ведомства, театры, музеи, парки и достопримечательности, - все в центре. МЦД - это не пригородные пути железных дорог с тупиковым прибытием на вокзал, а радиальные направления, соединяющие подмосковные города. Ключевые пересадки, которые многие годы состыковывают жд и метро, вздохнут. Разгрузятся станции "Курская", "Павелецкая", "Киевская", "Комсомольская площадь".

"Не использовать мощнейшую железнодорожную инфраструктуру, накопленную за столетие в Москве, для текущих пассажирских перевозок, ежедневных - это как-то не здорово, странно. Стали использовать. А это оказалось очень непросто", - говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Новая линия наземного метро МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" - это 52 километра, почти три десятка станций, и меньше полутора часов в пути от отправной точки до конечной. Станций пересадок на метро и МЦК - 12. Они доступны с 5:30 утра до 01:00 ночи.

Жители 20 московских районов получать дополнительный путь. А пассажиры подмосковных городов - комфорт и скорость в пути.

И в пути, и при пересадке. К примеру, пересадка на станцию метро "Славянский бульвар" с остановки МЦД займет всего несколько минут. Чтобы маршрут пассажира был минимальным, пространство освободили от лишней застройки и благоустроили — лавочки, фонари, новая платформа. "Московские центральные диаметры" — это совместный проект московских властей с РЖД, столичной подземкой и правительством Подмосковья. Радиальные направления железной дороги образуют линии наземного метро. Первые маршруты - МЦД-1 и МЦД-2 обещают запустить в ближайшее время.

Анастасия Мартынова, Екатерина Гоголева, Кирилл Леглер. "ТВ Центр", Москва.