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Опавшие листья: убирать или нет?

15:16
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Коммунальщики и биологи Москвы не могут договориться

Споры вокруг опавших листьев: коммунальные службы очищают от них тротуары и газоны, а специалисты уверяют, что делать этого не нужно. Ведь листва  защищает  почву и растения  от замерзания, а к весне  сгнивает и становится  удобрением.

Людмила Волкова когда-то вместе с соседями сажала эти деревья. Вот только теперь под ними совершенно голая земля и пыль. По мнению эколога, все живое здесь вымерло из-за регулярной стрижки травы и уборки опавших листьев.

"Листва в природе выполняет защитную функцию. Во-первых, она защищает почву от промерзания зимой, от того, чтобы она быстро высыхала летом, от перегрева, кроме того, это среда обитания мелких животных, которые обслуживают эту растительность, регулируют численность вредителей", - объясняет научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции РАН, эксперт Центра охраны дикой природы Людмила Волкова.

Людмила Волкова объясняет: по документам здесь газон, который убирать необходимо. Хотя на самом деле это группа деревьев, где нужно сохранять естественный ковёр из осенних листьев. Он укрывает и питает почву и корни деревьев. Жители даже провели эксперимент. Огородили два участка, чтобы дворник их не трогал.

"Вот можете видеть, что на зиму вся трава укрыта листьями и даже сейчас осенью эти два палисадника зеленые – здесь есть трава. Вот, пожалуйста, прекрасно развита живучка - бутоны уже заложены, весной зацветет. Вот это лунник оживающий – растение, которое занесено в Красную книгу", - показывает Волкова.

Эколог считает: убирать листья в городе не нужно, кроме отдельных мест, где превышен уровень загрязнений воздуха. Жилищники же стараются как раз для того, чтобы гниющая масса не загрязняла среду и не забивала ливнёвки.

"Есть дворы, где жители не хотят, чтобы на газонах убиралась листва. Мы идем им навстречу. Для этого они должны прийти к нам, мы делаем отметку, и эти дворы от листвы, я говорю именно о газонах, дороги, детские площадки убираются, а на газонах листву не сгребаем, оставляем ее до весны", - заверяет начальник отдела благоустройства ГБУ "Жилищник района Марфино" Юлия Коломиец.

В Ботаническом саду МГУ объясняют: проблема в том, что во дворах все зелёные участки числятся газонами. Даже если это природная растительность. Газоны под листвой действительно преют и теряют свой вид, а вот дикие травы, кусты и деревья как раз нуждаются в природном удобрении.

"Надо очень хорошо различать: где группы деревьев, кустов, разнотравье, там не надо ничего убирать, это сообщества, похожие на природные. А искусственно созданные газоны, выровненные газоны из злаков, которые  регулярно косятся, поливаются, с них обязательно убирать надо",  - объясняет заместитель директора Ботанического сада МГУ имени М.В.Ломоносова Александр Раппопорт.

На дорогах и тротуарах уборку проводят из соображений безопасности - на мокрой листве легко поскользнуться, она ухудшает сцепление колёс с асфальтом. А насладиться красками осени можно в парках, скверах и лесах.

Полина Кастрицкая, Данил Гималов, Николай Карбанов, Роман Лагунов. "ТВ Центр".  

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