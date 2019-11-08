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В Москве появятся мастерские семейного творчества

15:20
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Будет использован опыт проекта "Московское долголетие"

В  столичной думе обсудили новую городскую программу по созданию мастерских семейного творчества в спальных районах. В такие мастерские каждая семья, независимо от достатка, сможет прийти, чтобы с пользой и интересно провести время.

Специалисты считают, что самыми популярными у москвичей могут стать театральные кружки, танцы, шахматы, компьютерное моделирование и йога. В этой городской программе будет использован опыт проекта"Московское долголетие", отмечает "ТВ Центр".

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