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На "Театральной" представили выставку об истории театра

15:17
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Пассажиры метро были удивлены

В пятницу утром пассажиры станции метро "Театральная" стали свидетелями и участниками необычного действия. Громкая музыка и яркие персонажи — так Музей Бахрушина представил выставку "Театр RUS" в Новом Манеже, посвященную своему 125-летию.

Ещё у эскалатора пассажиров встречала кукла-конферансье "Театра Маэстро", а симфонический оркестр занял знакомую площадку "Музыка в метро". На самой платформе под шум проходящих поездов танцевали балерины. А ещё были этюды и перформансы, одним словом, театральный кавардак.

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Флешмоб на станции метро "Театральная"
Флешмоб на станции метро "Театральная"
Оркестр в переходе метро
Оркестр в переходе метро
Флешмоб на станции метро "Театральная"
Флешмоб на станции метро "Театральная"
Флешмоб на станции метро "Театральная"
Флешмоб на станции метро "Театральная"
Флешмоб на станции метро "Театральная"
Флешмоб на станции метро "Театральная"
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