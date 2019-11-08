На "Театральной" представили выставку об истории театра

Пассажиры метро были удивлены

В пятницу утром пассажиры станции метро "Театральная" стали свидетелями и участниками необычного действия. Громкая музыка и яркие персонажи — так Музей Бахрушина представил выставку "Театр RUS" в Новом Манеже, посвященную своему 125-летию.

Ещё у эскалатора пассажиров встречала кукла-конферансье "Театра Маэстро", а симфонический оркестр занял знакомую площадку "Музыка в метро". На самой платформе под шум проходящих поездов танцевали балерины. А ещё были этюды и перформансы, одним словом, театральный кавардак.