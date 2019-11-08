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Подвальным кошкам оставили право на жизнь

15:14
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Закрывать продухи в фундаментах жилых домов законодательно запретят

У любителей животных в ближайшее время появится новый аргумент для защиты "дворовых" кошек.  Наглухо закрывать отверстия, которые обеспечивают доступ воздуха в подвалы жилых домов, будет законодательно запрещено. О вреде и пользе кошек в городе по-прежнему ведутся споры.

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Каждое утро Земфиры Ивановой начинается так: на завтрак к пенсионерке сбегаются кошки со всего двора. Свой хлеб кошки отрабатывают честно. Ловят крыс и мышей в подвалах, пролезая через специальные отверстия в фундаменте - так называемые продухи. Не все жители одобряют такое тесное соседство. А те, кто кошек не любит, заваривают люки и заделывают ходы в подвал листами фанеры.

Экологи утверждают: если в городских подвалах переведутся кошки — их место займут крысы.

"Кошки - это лучшее биологическое средство деротизации, потому что они выделяю специальное вещество - фелинин, которое угнетает репродуктивную функцию крыс. Кошки в городах выполняют полезную функцию, так как они конкурируют с крысами за место обитания. Они не могут, конечно, победить всех крыс крупных, если рядом есть источники открытые мусора, но они могут избавить от крыс подвалы", - объясняет руководитель проекта "Котоспас" Фонда защиты городских животных Анна Фельдман.

Зоозащитники регулярно получают сообщения и звонки от неравнодушных москвичей о замурованных в подвалах кошках. Любителям животных приходится пропиливать в свежих заглушках щели и отгибать металлические листы. Точку в этих дворовых спорах должен поставить новый законопроект, согласно которому все подвалы многоквартирных домов должны быть открытыми для животных. По разным оценкам, в столице - около полумиллиона бездомных кошек. Для них построили 7 приютов. Но все они переполнены. И потому единственная возможность для животных выжить в огромном мегаполисе зимой - это доступные подвальные помещения. Правда, не все коммунальщики с этим согласны.

"Это палка о двух концах, потому что, к сожалению, кошки могут портить как санитарное, так и техническое состояние подвального помещения", - утверждает заместитель директора по эксплуатации ГБУ "Жилищник" Можайского района Артем Лукашин.

Совсем скоро на месте пятиэтажек на Можайском шоссе появятся новые высотные дома по программе реновации. В фундаментах новостроек не предусмотрены отверстия для вентиляции. Зоозащитники отслеживают каждый дом под снос, чтобы вовремя переводить животных в подвалы соседних пятиэтажек. В будущем для таких кошек, которые не смогут в новостройках найти для себя пристанища, должен быть построен отдельный приют.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".

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