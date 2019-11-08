ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не трогайте ее, изверг": Тарзан довел Королеву до слез

15:23
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Певицу защитила неизвестная женщина

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (выступает под псевдонимом Тарзан) стали участниками шоу Регины Тодоренко. Певица и стриптизер рассказали, как поддерживают себя в форме.

Профессия танцовщика обязывает Глушко иметь идеальное тело, для этого стриптизер оборудовал спортзал дома и на даче. Так он точно не пропустит ни одного занятия.

Королева же к спорту относится не так фанатично. Она рассказала, что бывали периоды, когда приходилось усиленно заниматься под чутким руководством Сергея, но это вынужденная мера, чтобы в короткие сроки привести фигуру в порядок.

Глушко в ответ посмеялся, что уже смирился с тем, что приучить жену к физической активности невозможно. Артист даже припомнил, что однажды во время тренировки довел Королеву до истерики.

Видео: "Жена. История любви". Наташа Королева

"Это было в Америке в спортзале. Под штангой она начинает плакать. Люди такие в спортзале: "Ну, изверг какой", – вспомнил Тарзан в эфире шоу.

Наташа Королева подтвердила, что муж в тот день "переехал ее катком", а спасла певицу незнакомая женщина. "Тетка-американка такая возрастная, она подошла и сказала: "Не трогайте ее, изверг", – рассказала Королева, отметив, что после вмешательства женщины семейная тренировка была окончена.

Новости по теме
Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан)
Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.