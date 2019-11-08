"Не трогайте ее, изверг": Тарзан довел Королеву до слез

Певицу защитила неизвестная женщина

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (выступает под псевдонимом Тарзан) стали участниками шоу Регины Тодоренко. Певица и стриптизер рассказали, как поддерживают себя в форме.

Профессия танцовщика обязывает Глушко иметь идеальное тело, для этого стриптизер оборудовал спортзал дома и на даче. Так он точно не пропустит ни одного занятия.

Королева же к спорту относится не так фанатично. Она рассказала, что бывали периоды, когда приходилось усиленно заниматься под чутким руководством Сергея, но это вынужденная мера, чтобы в короткие сроки привести фигуру в порядок.

Глушко в ответ посмеялся, что уже смирился с тем, что приучить жену к физической активности невозможно. Артист даже припомнил, что однажды во время тренировки довел Королеву до истерики.

Видео: "Жена. История любви". Наташа Королева

"Это было в Америке в спортзале. Под штангой она начинает плакать. Люди такие в спортзале: "Ну, изверг какой", – вспомнил Тарзан в эфире шоу.

Наташа Королева подтвердила, что муж в тот день "переехал ее катком", а спасла певицу незнакомая женщина. "Тетка-американка такая возрастная, она подошла и сказала: "Не трогайте ее, изверг", – рассказала Королева, отметив, что после вмешательства женщины семейная тренировка была окончена.