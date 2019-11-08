В авиакатастрофе над Синаем обнаружили датский след

Особо опасный террорист был задержан в Турции, но в последствии отпущен. Через пять лет он взорвал самолет "Когалымавиа"

Авиакатастрофу над Синайским полуостровом мог организовать террорист датского происхождения Базил Хассан, сторонник "Исламского государства" (организация запрещена в России – прим. ред.).

Об этом сообщил другой террорист Халед Хаят, которого осудили в Австралии за попытку взорвать рейс Сидней - Дубай. Для осуществления обоих терактов Хаят и Хассан планировали использовать один и тот же метод.

Базил Хассан (настоящее имя Мухаммед Базил Аль-Шейх) включен в США в список особо опасных террористов. Также его разыскивают датские правоохранители за содействие боевикам и покушение на убийство писателя Ларса Хедегаарда.

Пять лет назад Хассан был задержан арестован в Турции, но затем его обменяли на пленника и отпустили на территорию "Исламского государства", сообщает датское радио DR.

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте потерпел катастрофу самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа". Он выполнял чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.

В ноябре того же года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что причиной крушения лайнера стал теракт. На борту самолета сработало самодельное взрывное устройство. Президент Владимир Путин потребовал найти всех причастных к этому теракту. После этого полеты российских самолетов в Египет были приостановлены. Начались работы по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

11 апреля 2018 года прямые рейсы между Каиром и Москвой возобновились. Чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эль-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым.