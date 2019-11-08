Люди болеют, а животные гибнут: чем опасна домашняя пыль

В ней содержится вредное вещество

Домашняя пыль представляет опасность для здоровья людей. Дело в том, что в ней содержится токсичное вещество фузарицидин, которое производят бактерии Paenibacillus polymyxa.

Группа российских и финских ученых установила, что фузарицидин высокотоксичен для всех млекопитающих. Под действием этого вещества в клетках людей и животных возникают поры, через которые туда проникают токсины.

"Положительно заряженный гуанидиновый остаток на конце гибкого липидного хвоста молекул фузарицидинов является локомотивом, который втаскивает аминокислотное кольцо в заряженную мембрану, где и образуется пора, - рассказал один из авторов исследования Алексей Круглов. - Сходные по строению, но лишенные положительного заряда на хвосте соединения (типа антибиотика полимиксина B) обладают в сотни раз меньшей токсичностью по отношению к клеткам млекопитающих".

Если говорить простым языком, то содержащийся в пыли фузарицидин способен вызывать гибель сельскохозяйственных животных и повышать уровень заболеваемости людей.

После такого открытия, как пишет РИА Новости, ученые могут перестать использовать фузарицидин при создании антибиотика для лечения людей и животных. Фузарицидин в этом плане представлялся полезным, поскольку он уничтожает многие патогенные грибы, дрожжи и грамположительные бактерии.