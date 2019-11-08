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Беременная Костенко сделала заявление после признания Бузовой о побоях от Тарасова

15:47
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Анастасия Костенко высказалась о своем отношении к рукоприкладству

Жена футболиста Дмитрия Тарасова прокомментировала интервью мужа, в котором спортсмен заявил, что может "дать леща" супруге. Анастасия Костенко в своем Instagram заявила, что рукоприкладство в их семье – табу.

"Беременная, не беременная, сказала не обдумав или вынесла когда-то мозг- ничего из перечисленного не сопровождалось и не будет сопровождаться оплеухами и т.д", - отметила она.

Анастасия отметила, что "никто ей не дает лещей", " максимум, мама и папа донскую таранку привозят ". "Мы не поддерживаем домашнее насилие и более того, вначале выпуска было сказано, что нас хотят позлить", - добавила модель.

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Между тем, как стало известно Starhit, телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений Тарасовым, с которым она была в браке.

Ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Тарасова во время разговора с музыкантом T-Killah. Экс-игрок "Локомотива", говоря о вспыльчивости женщин, заявил, что не потерпит грубости со стороны жены. "Пока не беременная вообще может получить сразу, я считаю, леща такого небольшого", - сказал спортсмен.

T-Killah позже заявил, что многие СМИ вырвали слова Тарасова из контекста.

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