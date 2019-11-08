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Американские истребители не смогли догнать российский бомбардировщик

15:38
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Маневр не составил труда

Российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 легко ушел на форсаже от двух американских истребителей пятого поколения F-35A.

Инцидент произошел в начале ноября над Японским морем. Ту-160 оказался в поле радаров американских истребителей, однако они не смогли приблизиться к нему, так как российский бомбардировщик установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

В результате легкий и маневренный Ту-160 быстро ушел от F-35A. Как пишет газета "Известия", российский самолет может развивать скорость до 2,2 тысячи километров в час, в то время как американцы только 1,93 тысячи километров в час.

Эксперты отмечают, что бомбардировщик, летящий быстрее истребителя, является техническим преимуществом.

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