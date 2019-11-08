Сын Яковлевой без шрамов и татуировок на лице вызвал восторг

Так он больше похож на свою красавицу-мать

Интернет-пользователи поздравили актрису Елену Яковлеву с днем рождения ее единственного ребенка.

На фанатской страничке Елены Яковлевой в Instagram опубликовали фото актрисы и ее сына Дениса. Снимок был сделан несколько лет назад в Венеции. Народная артистка России обнимает светловолосого мальчика с пухлыми щечками. "С Днем Рождения, Денис!" - гласит подпись к фотографии.

Денису Шальных исполнилось 27 лет. Он покрыл свое тело татуировками и шрамами, а также оброс мышцами благодаря регулярным тренировкам. Он носит короткую стрижку и, судя по его постам в соцсети, редко радует окружающих своей улыбкой. В этом мрачноватом мужчине мало что осталось от того мальчика, которого Елена Яковлева прижимала к себе на венецианском мосту.

Интернет-пользователи поздравили Дениса с днем рождения. Много добрых слов написали в адрес его мамы. Большинство поклонников Яковлевой выразили уверенность в том, что Денис выглядел лучше без татуировок. Милый мальчик, похожий на свою красавицу-мать.

- Думаю, на сердце Елены ни один рубец, причем от каждой татуировки. Одна, две, пять, десять небольших, куда ни шло... Но испортить мамино и папино произведение до такой степени?! - возмутился кто-то.

- Вот прям как они без вашего мнения живут!? - написали ему в ответ.

- Что было и что стало... маму жаль.

- Какой красавчик!

- Денис тут прикольный.

Напомним, Елена Яковлева и актер Валерий Шальных поженились в 1990 году. Через два года у них родился сын. Денис поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Сейчас он работает в столичном барбершопе, где не все знают о его родстве с народной артисткой России.

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