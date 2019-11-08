Стали известны подробности измен мужа Лолиты

Певица нашла его переписку с любовницей

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы певицы Лолиты Милявской в суде против ее мужа Дмитрия Иванова, показал судье переписку мужчины с любовницей.

По словам Жорина, Иванов в течение нескольких лет переписывался со своей нынешней возлюбленной Ольгой Кулиевой. В частности, они договаривались о встречах. Эту переписку Лолита нашла на собственном компьютере после ухода супруга.

"То есть он по глупости либо по наглости общался с другой женщиной с компьютера жены! Ольга изначально тоже была несвободна, и она предупреждала Иванова, что если он будет неосторожен, отлучит его от тела", - цитирует юриста "Комсомольская правда".

8 ноября суд принял ходатайство Лолиты с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным. Сергей Жорин рассказал, что тренер по сквошу женился на артистке ради получения выгод. Среди прочего, мужчина якобы хотел стать гражданином Израиля. "После того как эта процедура успешно прошла, 2 октября Иванов обратился в суд с иском о расторжении брака", - заявил адвокат.

Напомним, Милявская и Иванов прожили вместе девять лет. Для певицы это был пятый брак. Она старше мужа на 12 лет. После ухода Иванова она стала называть его "альфонсом" и "кровососом".