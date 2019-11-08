Эрдоган лично вернет Трампу скандальное письмо

Президент Турции называл письмо "невежливым"

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернет Дональду Трампу письмо, в котором президент США призывал турецкого коллегу "не строить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы ранее сообщили господину Трампу, что террорист по имени Ферхат Абди Шахин, которого еще называют Мазлюм Кобани, является одним из главарей Рабочей партии Курдистана. В ходе беседы с Трампом мы сказали, что мы осуждаем его контакты с таким человеком", - сказал Эрдоган, добавив, что "у нас есть это известное письмо", которое он вручит американскому лидеру.

В октябре Трамп направил Эрдогану письмо, в котором призвал его "не валять дурака". По данным СМИ, турецкий лидер выбросил послание президента США в мусорную корзину.