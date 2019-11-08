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Эрдоган лично вернет Трампу скандальное письмо

16:23
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Президент Турции называл письмо "невежливым"

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лично вернет Дональду Трампу письмо, в котором президент США призывал турецкого коллегу "не строить из себя крутого парня" и "не быть дураком". Об этом сообщает ТАСС.
Трамп защитился от Эрдогана санкциями

"Мы ранее сообщили господину Трампу, что террорист по имени Ферхат Абди Шахин, которого еще называют Мазлюм Кобани, является одним из главарей Рабочей партии Курдистана. В ходе беседы с Трампом мы сказали, что мы осуждаем его контакты с таким человеком", - сказал Эрдоган, добавив, что "у нас есть это известное письмо", которое он вручит американскому лидеру.

В октябре Трамп направил Эрдогану письмо, в котором призвал его "не валять дурака". По данным СМИ, турецкий лидер выбросил послание президента США в мусорную корзину.

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