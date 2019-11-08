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В церкви Благовещения в Петербурге восстанавливают древние росписи

18:21
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Церковь Благовещения на Васильевском острове - один из первых храмов в Санкт-Петербурге, его строили в 1750 годах

Петербургские реставраторы завершают первый этап сложнейших работ в храме Благовещения на Васильевском острове. Не так давно там были обнаружены фрагменты старых фресок, выполненных в уникальной для наших церквей технике живописи. В советское время храм использовался как заводской корпус, и роспись сильно пострадала. Сейчас специалисты заканчивают расчистку и укрепление фрагментов.

Под стеком реставратора своды церковного храма буквально преображаются. Сквозь многослойные лохмотья краски проступают персонажи библейских сюжетов. Священнослужители называют это настоящим чудом: восстановительные работы идут здесь почти двадцать лет, и только сейчас - такое открытие прямо над головой.

Подробнее смотрите в репортаже Анны Морозовой

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Реставрация храма
Реставрация храма
Древние росписи в храме
Древние росписи в храме
Церковь Благовещения в Санкт-Петербурге
Церковь Благовещения в Санкт-Петербурге
Реставрация храма
Реставрация храма
Реставрация храма
Реставрация храма
Церковь Благовещения в Санкт-Петербурге
Церковь Благовещения в Санкт-Петербурге
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