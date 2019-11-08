ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Годовалый сын Самедова попал в больницу с серьезными ожогами

17:02
  • пятница
  • 08 ноября 2019

Взрослые недоглядели

Годовалого сына футболиста Александра Самедова отправили в столичную клинику с ожогами первой и второй степени в области лица, грудной клетки и спины. Ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком. 
Кот удержал лапками падающего с лестницы ребенка (видео)

Как передает 5-tv.ru, несчастный случай произошел в коттедже Самедова в Истринском районе Подмосковья. Малыш пострадал во время приема пищи. Ребенок проходит лечение, его жизнь находится вне опасности. 

По предварительным данным, инцидент случился в результате недосмотра со стороны взрослых. Кто находился с малышом в этот момент, не уточняется. Судя по соцсети Александра Самедова, спортсмен сейчас отдыхает в Бруклине. 

Напомним, бывший игрок российской сборной около 10 лет женат на женщине по имени Юлия. В 2009 году у них родился сын Богдан. В 2016 году супруга подарила футболисту сына Илью. 

Самедов завершил профессиональную карьеру, сейчас он играет за любительский клуб "Знамя" и планирует стать тренером. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Александр Самедов
Александр Самедов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.