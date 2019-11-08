Годовалый сын Самедова попал в больницу с серьезными ожогами

Взрослые недоглядели

Годовалого сына футболиста Александра Самедова отправили в столичную клинику с ожогами первой и второй степени в области лица, грудной клетки и спины. Ребенок опрокинул на себя чашку с кипятком.

Как передает 5-tv.ru, несчастный случай произошел в коттедже Самедова в Истринском районе Подмосковья. Малыш пострадал во время приема пищи. Ребенок проходит лечение, его жизнь находится вне опасности.

По предварительным данным, инцидент случился в результате недосмотра со стороны взрослых. Кто находился с малышом в этот момент, не уточняется. Судя по соцсети Александра Самедова, спортсмен сейчас отдыхает в Бруклине.

Напомним, бывший игрок российской сборной около 10 лет женат на женщине по имени Юлия. В 2009 году у них родился сын Богдан. В 2016 году супруга подарила футболисту сына Илью.

Самедов завершил профессиональную карьеру, сейчас он играет за любительский клуб "Знамя" и планирует стать тренером.